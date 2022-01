Polizei findet gestohlene Kennzeichen in Theißen

Theissen/MZ/and - Im Zeitzer Ortsteil Theißen in der Querstraße haben Polizisten am Sonntag um 2.55 Uhr an einem parkenden Auto Kennzeichen festgestellt, die als gestohlen gemeldet sind. Die beiden Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, so die Information der Polizeiinspektion Halle. Gegen den Fahrzeughalter ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden.