Zeitz/MZ - In Zeitz ist ein Tankbetrüger von Polizeibeamten gestellt worden. Nach Angaben aus dem Revier Burgenlandkreis hatte der Mann am späten Mittwochnachmittag an einer Station im Schwarzen Weg sein Auto betankt und war ohne zu bezahlen davongefahren. Bei der Fahndung nach dem Täter wurde das Fahrzeug an der Kreuzung zur Friedensstraße entdeckt, verfolgt und bei Droßdorf gestoppt. Bei dem mutmaßlichen Tankbetrüger handele es sich um einen Mann aus Thüringen. Gegen ihn wird ermittelt.