Zeitz/MZ/and. - Die Polizei ermittelt in Zeitz wegen schwerer Brandstiftung. Im Stillen Winkel in Zeitz hat demnach am Sonntag gegen 2 Uhr ein Unbekannter mehrere Gegenstände im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt.

Die Bewohner konnten das Haus unbeschadet verlassen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen, sodass ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde.