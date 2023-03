Vorfall von Mittwoch ist auch am Freitag Gesprächsthema in Zeitz. Ermittler werten auch Video aus.

Zeitz/MZ/yve - Der Parkplatz in der Gleinaer Straße in Zeitz wurde zum Tatort. Dort hatte es Mittwochmittag eine Schlägerei mit sieben Verletzten gegeben (MZ berichtete). Die Personalien der Beteiligten an der Massenschlägerei auf dem Parkplatz des Supermarktes hat die Polizei vor Ort aufgenommen. Wie es aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis weiter heißt, waren elf Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von zwölf bis über 40 Jahren daran beteiligt. Zur Nationalität konnte die Polizei am Freitag keine Angaben machen, das Ermittlungsverfahren laufe. Die Ursache für die Massenschlägerei sei noch immer unklar.