Plauderei und Einkehr im grünen Paradies

Der Kaffeegarten in Predel am Elster-Radweg startet in die neue Saison. Die Wirtin muss über Preiserhöhung nachdenken.

Predel/MZ - Ein Duft von frisch gebackenen Kuchen zieht durch die Küche von Monika Majonek in Predel. Etwa 50 Torten und Kuchen backt sie pro Woche und bietet diese zum Verkauf, so zum Beispiel auf den Wochenmärkten in Pegau und Groitzsch und natürlich zu Ostern und an allen anderen Wochenenden in Monis Kaffeegarten in Predel. Ein Gasthaus unter freiem Himmel sozusagen, nur einen Steinwurf weit vom Paradies entfernt, lädt zum Verweilen ein. Viele Radfahrer machen auf ihrer Tour entlang der Weißen Elster in Predel Rast, genießen Kaffee und Kuchen. „In 20 Jahren habe ich nicht einmal die Preise erhöht, doch jetzt muss ich wirklich darüber nachdenken“, sagt die 61-Jährige. Vieles ist schon teurer geworden. So zählt sie auf: Das Stück Butter stieg im Preis von 1,79 auf 2,52 Euro, der Liter Sonnenblumenöl von 1,79 auf 4,99 Euro, die Packung Eier um 50 Cent. „Vier Liter Öl brauche ich pro Woche, zum Beispiel für den Quark-Ölteig“, erzählt die Hobby-Bäckerin weiter.