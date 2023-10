Bei einem Unfall in Zeitz im Burgenlandkreis sind am Freitagmorgen ein Pkw und ein Container beschädigt worden. Wo sich die Kollision genau ereignet hat.

Pkw kracht in Zeitz gegen einen Container

Zeitz/MZ - Sachschaden ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Henry-Dunant-Straße in Zeitz entstanden. Laut Polizei war eine Frau mit ihrem Pkw mit einem auf der Straße abgestellten Container kollidiert. Nähere Angaben zur Unfallursache machten die Beamten nicht.