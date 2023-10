Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Zeitz sind zwei Personen verletzt worden. Wie sich die Kollision ereignet hat.

Pkw kracht in Lkw: Zwei Verletzte in Zeitz

Ein Polizeiauto mit Blaulicht (Symbolfoto). In Zeitz sind die Beamten am Mittwochabend zu einem Unfall an der Kreuzung Geußnitzer Straße/Hainichener Dorfstraße gerufen worden.

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall an der Kreuzung Geußnitzer Straße/Hainichener Dorfstraße in Zeitz sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein Sattelzug bei Ampelgrün auf die Kreuzung gefahren, als plötzlich ein Pkw aus der Hainichener Dorfstraße kam und in den Lkw krachte. Der Pkw-Fahrer habe einen offensichtlich verwirrten Eindruck gemacht, der Lkw-Fahrer einen Schock erlitten, so die Beamten. Beide wurden ins eine Klinik eingeliefert.