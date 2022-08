Zeitz/MZ - Auf dem Wendischen Berg in Zeitz ist am Dienstagabend ein Auto mit einem Stein beworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben offenbar zwei Jugendliche das Wurfgeschoss von der Fußgängerbrücke über den Wendischen Berg auf den Pkw gefeuert und danach sofort das Weite gesucht. An dem Pkw entstand Sachschaden, so die Polizei.