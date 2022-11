Pkw fährt auf haltendes Fahrzeug auf: Zwei Verletzte

Gutenborn/MZ/ank - Zwei Verletzte und Sachschaden an zwei Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Breitenbach und der B2 in der Gemeinde Gutenborn ereignet hat. Wie die Polizei dazu mitteilte, hat ein Autofahrer gegen acht Uhr kurz nach der Kreuzung Lonzig/Ossig seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen müssen. Das habe der nachfolgende Fahrzeugführer nicht beachtet. Er fuhr mit seinem Pkw auf, so die Polizei. Die beiden Beteiligten, heißt es weiter, zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen zum Einsatz, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.