Die Polizei war am Freitag in Zeitz gefordert. (Symbolbild)

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall in der Budapester Straße in Zeitz sind am Freitagvormittag ein Pkw und ein Lkw beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Pkw-Fahrerin beim Ausparken in der Budapester Straße den vorbeifahrenden Lkw nicht beachtet. Die Pkw-Fahrerin ist bei der Kollision unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.