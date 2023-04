Pkw-Anhänger verschwindet aus einer Garage in Tröglitz

Einbruch in der Elsteraue

Nach dem Diebstahl eines Pkw-Anhängers in Tröglitz ermittelt nun die Polizei.

Tröglitz/MZ/and - In der Elsteraue sind unbekannte Diebe im Verlauf der letzten Woche in eine Garage eingebrochen und haben einen Anhänger mitgehen lassen.

Am Donnerstagnachmittag wurde laut Polizei das Fehlen eines Pkw-Anhängers in der Elsteraue bemerkt. Demnach wurde der Diebstahl aus einer Garage in Tröglitz angezeigt.

Offenbar wurde die Garage geöffnet und der Hänger im Zeitraum seit Montagabend gestohlen. Der Schaden wird, so die Polizei, mit einem vierstelligen Betrag angegeben.