Personalausfall im Burgenlandkreis steigt, Corona-Inzidenz sinkt

Zeitz/Weissenfels/MZ - Bei der Corona-Lage im Burgenlandkreis zeichnet sich derzeit ein diffuses Bild ab. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Lag der Wert vorigen Donnerstag bei 696,4, so gab ihn die Kreisverwaltung an diesem Donnerstag mit 521,7 an. Dem Gesundheitsamt sind momentan 758 corona-positive Personen im Landkreis bekannt.