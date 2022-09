Per Handy in Zeitzer Geschichte

Zeitz/MZ - Unter dem Motto „Digital durch Alt-Zekiwa“ haben Zeitzer und Gäste der Stadt seit Sonntagmittag und eine Woche lang die Möglichkeit, Industriegeschichte auf neue Art und Weise zu entdecken. Rund um die einstige Kinderwagenproduktionsstätte zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Elsterufer ist im Rahmen des Tages des offenen Denkmals und der Leipziger Tage der Industriekultur ein besonderer Parcours eröffnet worden. An gut einem Dutzend Stationen (hier ein Beispiel) können Interessierte mit ihrem Smartphone QR-Codes scannen. Mit ihrer Hilfe und via Internet landen dann eine Reihe von Informationen über den aktuellen Standort und seine Geschichte auf dem Handy. Dabei werden Bilder gezeigt und ein Zeitzeuge - Joachim Strauch aus Zeitz - berichtet. Wer den Parcours in Angriff nimmt, sollte Kopfhörer dabei haben.

Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals gibt es in der Stadt Zeitz und in Dörfern der Region eine Reihe von Angeboten. Zum Beispiel wird in Zeitz zum Mälzereifest eingeladen, steht die Mühlenvilla in Göbitz offen.