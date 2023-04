Auch in diesem Jahr sollen wieder Dahlien im Schlosspark Moritzburg Zeitz blühen. Dafür werden noch Paten gesucht.

Zeitz/MZ - Auch in diesem Jahr sollen Dutzende Dahlien in den Schaubeeten am Imkerhaus im Schlosspark Moritzburg Zeitz blühen. Nach dem Erfolg der Blühpaten-Aktion im vergangenen Jahr – Höhepunkt war die Dahlientaufe im August – sollen die Bürger wieder zum Gelingen der Aktion beitragen.