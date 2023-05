Auf den Parzellen in der Anlage Zeitz-Hainichen flossen fast sieben Millionen Liter Wasser weg. Wie es weitergehen soll.

Parzellen in Hainichen

In der Gartenanlage Zeitz-Hainichen muss eine neue Wasserleitung verlegt werden. Eric Pfau (links) und André Kampfrath zeigen die kaputten Rohre und wollen für die neue Leitung aus Plastik Spenden sammeln.

Zeitz/MZ - Die Sonne scheint, der Frühling zeigt sich von seiner schönen Seite und zieht viele Gärtner auf ihre Scholle. Doch in der Kleingartenanlage Zeitz-Hainichen gibt es ein großes Problem. „Wir haben fast sieben Millionen Liter Wasser in einem Jahr verloren. In Summe waren das rund 16.000 Euro, die wir 2019 zahlen mussten und unser Verein stand damit kurz vor dem Ruin“, erzählt André Kampfrath. Gemeinsam mit Eric Pfau (Stellvertreter) hat er vor etwa einem Jahr den Vorsitz des Verein übernommen und ein schweres Erbe angetreten.