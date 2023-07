Zum 63. Mal findet in Göbitz in diesem Jahr das Parkfest statt. Was geplant ist und welches Jubiläum ansteht.

Das Parkfest in Göbitz, hier eine Aufnahme von 2022: Auch 2023 ist am Sonntag wieder eine Oldtimer-Ausfahrt geplant.

Göbitz /MZ - Am Wochenende steigt in Göbitz das 63. Kinder- und Parkfest. Am Samstag geht es gleich 9 Uhr mit einem Volleyballturnier los. Mittags gibt es an beiden Tagen Essen aus der Gulaschkanone, auf die Wiese laden einige Schausteller ein. Ab 15 Uhr findet dann im Park ein Kaffeeklatsch statt, zu dem das Zeitzer Tanzzentrum auftritt, 19 Uhr legt schließlich DJ Thomas Vogel auf.

Am Sonntag steigt dann ab 9.30 Uhr das Kinderfest in Göbitz. Der Nachwuchs kann auf Ponys reiten, sich schminken lassen oder Karussell fahren. Die Feuerwehr übt ab 10 Uhr den Löschangriff. Um 11 Uhr gibt es Puppentheater, 15 Uhr spielt Sven Meisezahl. Und in der Elsteraue wird zum 63. Parkfest in Göbitz ein Jubiläum gefeiert. Zum 15. Oldtimer-Treffen beginnt am Sonntag um 13 Uhr die Ausfahrt.