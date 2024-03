Der Osterfelder Stadtrat hat sich nach Anwohnerkritiken das Parkkonzept der Kleinstadt noch einmal vorgenommen und diskutiert. Was sich am Kirchberg verändert hat.

Die Schilder, die das Parken am Kirchberg in Osterfeld zeitlich befristen, gehören der Vergangenheit an. Künftig darf vor der Kirche wieder dauerhaft geparkt werden.

Osterfeld/MZ. - Wer in der Osterfelder Innenstadt länger als zwei Stunden parken will, hat künftig weitere Parkplätze zur Verfügung. Denn am Kirchberg ist seit vergangener Woche wieder dauerhaftes Parken möglich. Die zeitliche Befristung des Parkens von zwei Stunden wurde aufgehoben. Die entsprechenden Verkehrsschilder wurden bereits abmontiert.

Der Stadtrat hatte im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung Ende Februar einen entsprechenden Beschluss gefasst. Damit entspricht der Rat einem Wunsch der Anwohner, die sich über die zeitliche Limitierung schon mehrfach beschwert hatten.

Seit vor knapp zwei Jahren der Kirchberg umfangreich saniert wurde und dabei auch die Parkflächen neu strukturiert wurden, durfte in dem Bereich nur noch am Wochenende dauerhaft geparkt werden. In der Woche galt zwischen 8 und 18 Uhr ein Zeitlimit von zwei Stunden. Während einer Vor-Ort-Begehung des Areals im Sommer vergangenen Jahres durch den Technischen Ausschuss der Stadt kritisierten verschiedene Anwohner die Parkregelung am Kirchberg. Gerade Schichtarbeiter hätten es schwer, einen Parkplatz nach der Nachtschicht zu finden, war einer der Kritikpunkte.

Die Stadträte versprachen damals, sich das Parkkonzept der Innenstadt noch einmal vorzunehmen und über die angebrachten Kritiken zu beraten. Das passierte nun im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung. „Der Beschluss zum Kirchberg wurde mehrheitlich gefasst, denn es gibt auch Stimmen, die glauben, dass sich die Parksituation nicht verbessern, sondern verschlechtern wird“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Binder (parteilos). Auch er gehört zu den Skeptikern. Schon bei der Vor-Ort-Begehung machte Binder dies deutlich. „Ich befürchte, dass die Parkplätze von Dauerparkern belegt werden. Aber wenn der Bürger hier dauerhaftes Parken will, dann bekommt er es“, so Binder.

Anders sieht es im Marktbereich der Kleinstadt aus. Auch dieser Bereich wurde mit Blick auf die derzeitige Parksituation noch einmal begutachtet. Hier darf auf den ausgewiesenen Parkflächen sowie im Innenring des Marktes auf der Seite der Geschäfte geparkt werden. Der andere Bereich des Innenrings bleibt weiter für Parker tabu, auch wenn Bürger auch hier gerne parken würden. Hier darf zudem nicht nur nicht geparkt, sondern auch nicht gehalten werden. „Diese Regelung wird beibehalten, auch weil auf dieser Seite ein Handwerker mit seinen Fahrzeugen nicht auf sein Grundstück kommt, wenn dort geparkt wird“, erklärt Binder.