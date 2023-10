In der Nacht zu Mittwoch hat in Zeitz eine Papiertonne in Flammen gestanden. Wo genau es zu dem Brand gekommen ist.

In Zeitz musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch wegen einer brennenden Papiertonne ausrücken (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - In der Hilde-Coppi-Straße in Zeitz ist in der Nacht zu Mittwoch eine Papiertonne in Brand geraten und beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, teilte die Polizei mit. Auch ein Altkleidercontainer sei durch das Feuer beschädigt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.