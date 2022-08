Papierkörbe spielen eine große Rolle - finden zumindest viele Zeitzer

Zeitz/MZ - Die Stadt wird an der Brücke am Wendischen Berg einen Mülleimer aufstellen. Das ist eine erste schnelle Reaktion der Stadt Zeitz auf den Müll, der sich zwischen Treppe am Wendischen Berg und Fahrbahn auf dem Abhang angesammelt hat. „Da die Möglichkeit besteht, haben wir veranlasst, dass an der Querung/Brücke Zugang Neumarkt in den nächsten Tagen ein Mülleimer aufgestellt wird“, erklärt Pressesprecherin Sophie Schlehahn.