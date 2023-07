Papiercontainer steht am Schützenplatz in Flammen

Immer wieder muss die Feuerwehr in Zeitz Brände von Mülltonnen und Papiercontainern löschen, hier bei einem Brand in Zeitz-Ost. Jetzt hat es wieder gebrannt.

Zeitz/MZ/and - Ein Wertstoffcontainer für Papier und eine weitere Mülltonne brannten am Sonntag gegen 2.15 Uhr am Schützenplatz in Zeitz ab. Zwei weitere Container wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt, so die Polizei.

Die Zeitzer Feuerwehr war im Einsatz. In der Stadt brennen seit Ende 2022 regelmäßig Mülltonnen. Erst am letzten Montag war ein vermeintlicher Täter beim Zündeln von der Polizei gestellt worden.