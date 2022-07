Päckchen für Zeitzer Pestalozzi-Schüler

Zeitz/MZ - Große Freude in der Zeitzer Pestalozzi-Schule. Am letzten Schultag vor den Ferien kamen die Weihnachtspäckchenbotinnen und überbrachten den Kindern Weihnachtsgeschenke aus dem Globus-Einkaufsmarkt in Theißen. „Diese Aktion machen wir nun schon im sechsten Jahr in Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, sagt die stellvertretende Marktleiterin Pauline Reichmann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<