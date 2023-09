Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ - Als im Herbst vergangenen Jahres nach 30 Jahren der Gemischtwarenladen von Gisela Knopke am Osterfelder Markt seine Pforten schloss, ging nicht nur eine Tradition zu Ende. Vor allem trug die Geschäftsaufgabe dazu bei, dass der Marktplatz an Leben verlor. Denn bis auf Blumengeschäft und Apotheke gab es kein Geschäft mehr am Markt. Das hat sich nun geändert, denn in das Ladenlokal ist wieder Leben eingezogen.