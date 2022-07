Ossiger und ihre Gäste feiern mit den Kindern und ehren Johann-Gottlob Rössler

Zum 158. Mal findet das traditionelle Kinderfest in Ossig in der Gemeinde Gutenborn statt. Viele sind dabei.

Ossig/MZ - Nach zwei Jahren fast vollständiger Corona-Pause lud der Kinderfestverein am Samstag wieder zum Höhepunkt des Ossiger Kinderfestes ein. Das fand in diesem Jahr bereits zum 158. Mal statt. Der kleine Umzug, an dem in vorderster Reihe der Bürgermeister der Gemeinde Gutenborn Stefan Leier (CDU) und natürlich der Vorsitzende des Kinderfestvereins André Kunisch, viele Kinder und Einwohner und Gäste teilnahmen, eröffnete den Festreigen am Samstagnachmittag.