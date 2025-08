Nicht nur in der Landarmen- und Korrektionsanstalt im Schloss Moritzburg war der Dichter. Wie er nach Zeitz kam.

Ortlepp kehrte kurz vor seinem Tod ein letztes Mal nach Zeitz zurück: In welchem Haus er lebte

Das Haus, in dem Ortlepp in Zeitz lebte, auf einer Fotografie von 1911

Zeitz/MZ. - Ernst Ortlepps Aufenthalte in Zeitz beschränkten sich längst nicht nur auf das bekannte Eingesperrt- oder Verwahrtsein in den Mauern der Landarmen- und Korrektionsanstalt im Schloss Moritzburg, in die er mehrmals wegen auffälligen oder missliebigen Verhaltens, aber auch aus politischen Gründen, wie es die Gedenktafel für den Dichter im Torhaus des Schlosses vermittelt, eingewiesen worden war.