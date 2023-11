Alttröglitz/MZ/ank - Zwar hat der November längst begonnen, Oktoberfest wird im Hyzet Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz dennoch gefeiert – zünftig mit Lederhose, Dirndl und Stimmungsmusik. Nach der ersten Fete am Freitag geht es an diesem Samstag noch einmal rund. Nicht nur die Droyßiger Schalmeienplayers heizen dem Publikum ein. Stargast ist am Abend das Stimmungsschlagerduo Klaus & Klaus. Da darf natürlich dessen Hit „Da steht ein Pferd aufm Flur“ nicht fehlen. Kurzentschlossene haben am Abend noch gute Chancen, Karten zu erhaschen. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es 19 Uhr.