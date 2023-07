In einigen Großstädten dürfen sich Frauen in Freibädern oben ohne in die Fluten stürzen. Doch wie sieht das in Zeitz, Osterfeld und Umgebung aus? Ist Nacktbaden oder oben ohne erlaubt?

Im Saalekreis, aber auch am Mondsee in Hohenmölsen ist in manchen Abschnitten nackt baden erlaubt. Doch wie sieht es in der Region aus?

Osterfeld/Zeitz/MZ - Während Einheimische wie Touristen in Südeuropa unter einer Hitzewelle ächzen, haben sich in hiesigen Breiten die Temperaturen normalisiert und es herrscht normales mitteleuropäisches Sommerwetter. Mal eine Wolke, mal ein Schauer, aber Temperaturen jenseits der 20 Grad. Kleingärtner wie Landwirte dürften sich über die Niederschläge gefreut haben. Am Wochenende soll sich aber laut Meteorologen die Sonne wieder häufiger blicken lassen, und dann wird es wohl so manche Sonnenanbeter wie Wasserratten wieder in die Freibäder ziehen.