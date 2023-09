Auch wenn die Bürger fragen: Von vielen Maßnahmen, die in der Stadt schon laufen, sieht man nicht so viel.

OB Christian Thieme: Es läuft viel Arbeit hinter den Kulissen in Zeitz

Die Hundewiese am Zeitzer Kalktor soll allerdings an diesem Montag offiziell übergeben werden.

Zeitz/MZ - In Zeitz wird viel geplant, gebaut, es verändert und entwickelt sich ständig etwas. „Nur leider ist es so, dass man zurzeit einfach nicht alles sieht, was gerade passiert“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU).