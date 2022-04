Nutzen Autodiebe in Zeitz Schwachstelle in moderner Technik aus?

Zeitz/MZ - In Zeitz und Umgebung treiben Autodiebe ihr Unwesen. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres sind von Betroffenen aus diesem Bereich vier derartige Vorfälle im Polizeirevier Burgenlandkreis angezeigt worden. Drei Autos sind allein in dieser Woche gestohlen worden: zuletzt in der Nacht zum Donnerstag in der Anna-Magdalena-Bach-Straße in Zeitz-Ost sowie in der Franz-Liszt-Straße in Tröglitz und zuvor, in der in der Nacht zum Montag, im Ahornweg in der Bergsiedlung. Ein Diebstahl ereignete sich bereits in der Nacht zum 10. Dezember im Zeitzer Eulengrund. Verschwunden sind Fahrzeuge der Marken Lexus, Audi und Ford. Drei der Pkw sind weiß. Eines der Fahrzeuge, ein weißer Ford, der in Zeitz-Ost gestohlen worden war, ist Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis wieder aufgefunden worden.