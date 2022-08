Nicht ohne meinen Zekiwa-Puppenwagen, so heißt es in Zeitz

Die Minigefährte, die so schick waren wie die großen Kinderkutschen, wurden ebenfalls im großen Stil bei Zekiwa produziert. Welche Geschichten es gibt.

Puppenwagen gehörten genau so zur Produktion im VEB Zekiwa, wie Kinderwagen. Auch Sabine Mehland hat ihren Puppenwagen noch.

Zeitz/MZ - Sie waren schick, sahen aus wie modische Kinderwagen en miniature und waren der Stolz jeder Puppenmutti: Puppenwagen, hergestellt im VEB Zekiwa Zeitz, wurden wie die Kinderwagen in alle Welt exportiert. Es gab sie als Korbmodelle, in Cord oder Samt. Sogar ein Panorama-Puppenwagen wurde produziert. „Die hatten alles, was die Kinderwagen-Modelle hatten“, erzählt Kati Runge. Sie hat um 1980 einige Zeit bei Zekiwa gearbeitet, ehe sie nach Berlin gezogen ist. Eine Leidenschaft hat sie mitgenommen, nämlich die für Puppenwagen.