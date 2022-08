Nicht nur zur Rast am Elsterradweg lädt der Stadtteil Zangenberg ein

Der Baumwipfelpfad am Stadtrand lockt auch viele Radfahrer an. Warum der Zeitzer Ortsteil Zangenberg jetzt sogar mit einer Umweltkirche punktet.

An der Umweltkirche Zangenberg fand die Figurengruppe „Familie“ des Rauschwitzer Holzkünstlers Christian Schmidt ihren Platz.

Zeitz-Zangenberg/MZ - Der Baumwipfelpfad bei Zangenberg ist nicht nur eine sehr schön gelegene grüne Lunge der Stadt, sondern auch ein wichtiges Naherholungsgebiet in unmittelbarer Verbindung zum Auwaldrelikt Tiergarten und zum Elsterradweg. Es lohnt sich, hier ein wenig Zeit zu verbringen. Denn wenn man am Baumwipfelpfad war, hat man am Ende nicht nur Bäume umarmt, sondern auch etwas über sie gelernt. Umso mehr lohnt sich der Besuch, als der Zeitzer Stadtteil Zangenberg sich allmählich zu einem Umweltdorf entwickelt. Eine Umweltkirche hat er schon.