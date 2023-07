Polizei hatte den offensichtlich verwirrten Tatverdächtigen am Montag gestellt. Was Anwohner jetzt darüber sagen.

Zeitz/MZ - Am Montagabend ist in Zeitz-Ost ein Mann gestellt worden, der laut Polizei versucht habe, eine Papiertonne anzuzünden. Die Beamten trafen den offensichtlich verwirrten Tatverdächtigen am Tatort an. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.