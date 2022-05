Neun-Euro-Ticket kommt in Zeitz gut an

Zeitz/MZ - Auf dem Zeitzer Bahnhof hat es am Montag eine „große Nachfrage“ nach dem Neu-Euro-Ticket für den Nahverkehr gegeben, das am Morgen seinen Verkaufsstart erlebt hat. Bis zum frühen Nachmittag seien allein am Bahnservice in der Zeitzer Wartehalle an die 300 derartige Tickets verkauft worden, sagte Petra Hofmann, Servicemitarbeiterin der Deutschen Regionalbahn. Der Ansturm habe sie nicht überrascht, er habe sich bereits im Vorfeld angedeutet, so Hofmann.

