Neues Konzept? Zeitzer Bürger sind gefragt

Der Landschaftspflegeverein hat vor zwei Jahren am Zeitzer Klinikum eine Blühwiese angelegt. Landwirt Julius Müller unterstützte das Projekt.

Zeitz/MZ - Die Bürger sollen ihre Meinung sagen, ehe das ökologische Pflegekonzept der Stadt Zeitz umgesetzt wird. Das ist einer der Punkte, der in der jüngsten Stadtratssitzung dazu führte, dass die Vorlage der Verwaltung in selbige zurückverwiesen wurde. Und das mit deutlicher Mehrheit bei gerade einmal zwei Gegenstimmen. „Wir möchten eine Bürgerbeteiligung anregen“, erklärte Horst Heller für seine Fraktion Die Linke/ZfZ, „es handelt sich hier um einen richtigen Eingriff in die Stadt.“ Und man solle den Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach etwas überstülpen. Denn auch sie hätten bestimmt gute Ideen.