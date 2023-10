Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Der „Zeitzer Michael“ ist ab sofort ein anderer. War die Trophäe in den vergangenen 25 Jahren der Preis für erfolgreiche Existenzgründer, so wird er ab sofort zum Unternehmerpreis. Das bedeutet, dass ihn nun jeder, der in der Region eine Firma führt, gewinnen kann – und mit ihm nicht nur viel öffentliche Anerkennung, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Es gibt nur eine Grenze: Unternehmen, die für den Preis nominiert werden, dürfen nicht mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, Lehrlinge nicht mitgerechnet. Der Preis bleibt aber der Preis des Paktes für Arbeit und der Stadt Zeitz.