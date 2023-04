Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Revierwende gestartet. Einen regionalen Anlaufpunkt gibt es in Pegau. Was als nächstes geplant ist.

Pegau/MZ - Ganz oben unter dem Dach im Volkshaus in Pegau haben sie Quartier bezogen: Projektleiter Daniel Menning und Mitarbeiter Peter Neßmann sind seit letztem Juni im Rahmen der Revierwende Ansprechpartner für das Mitteldeutsche Revier. Das Büro arbeitet für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und will den regionalen Strukturwandel mitgestalten. Gut vernetzt ist man auch mit den anderen Büros der Revierwende in Halle, im Lausitzer und im Rheinischen Revier sowie im Saarland. Beim MZ-Besuch in Pegau war auch Hilmar Preuß aus Halle zu Gast.