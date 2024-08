Feste feiern und Dorfverschönerung: Der neue Vorstand des Heimatvereines in dem Osterfelder Ortsteil hat sich einiges vorgenommen. Warum die 675-Jahr-Feier Ende August eine Bewährungsprobe ist.

Dominique Hissung ist neuer Vorsitzender des Heimatvereines in Haardorf, wo Ende August gefeiert wird.

Haardorf/MZ. - In Haardorf stehen die Zeichen auf Feiern. Manch Autofahrern werden die Werbebanner an der Zufahrtstraße in das Dorf nicht entgangen sein.