Neuer Verein will das Dorfleben bereichern

Die Mitglieder des neuen Kulturvereins in Hassel mit ihren Kindern: Oskar Berger, Martina Denk, Frank Denk, Juliane Scholz, Katrin Breger, Lion Denk und Merle Scholz (v.l.n.r.)

Hassel/MZ - „Wir wollen, dass bei uns in Hassel mal wieder etwas los ist“, sagt Katrin Berger. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des neuen Vereins „Kulturfreunde Hassel“, der sich Anfang August gegründet hat. „Wir wollen aber auch ältere Leute mit einbinden und denen was bieten. Nicht, dass jemand denkt, das machen wir nur für uns“, ergänzt Schriftführerin Juliane Scholz. Und die Vorsitzende Martina Denk stellt klar, dass alle an den Geschicken des Vereins beteiligt werden sollen. Nicht nur der Vorstand. Der wird komplettiert durch Denks Ehemann Frank, der Schatzmeister ist. Alle sind mit Mitte 30 noch sehr jung.