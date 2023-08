Die Stadt Zeitz erhielt fast 100.000 Euro Fördermittel für Kayna. Doch ein Fehler in der Antragstellung stoppt jetzt die Umsetzung, was Kaiser Barbarossa damit zu tun hat.

Kayna/MZ - In Kayna hat man sich zu früh über fast 100.000 Euro Fördermittel für einen neuen Spielplatz gefreut. Das Geld ist futsch. „Die Zurücknahme des Zuwendungsbescheides geht am Dienstag in die Post“, sagt Carsten Doenecke, Leiter des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (Alf). Jenes Amt ist der Fördermittelgeber und hatte am 24. Juli 2023 die Stadt Zeitz in Kenntnis gesetzt, dass das Alf plane, den Fördermittelbescheid zurückzunehmen. „Das war eine Anhörung, soweit ich weiß, gab es seitens der Stadt Zeitz keine schriftliche Stellungnahme“, so Doenecke weiter. Nun nimmt der amtliche Vorgang seinen Lauf, Eltern aus Kayna hatten das Scheitern des Spielplatzbaus bereits Anfang August befürchtet.