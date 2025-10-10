Goldschau/MZ/ank. - Das Telekommunikationsunternehmen o2 Telefónica hat nach eigenen Angaben ein langjähriges Funkloch auf dem Gebiet der Stadt Osterfeld geschlossen. Im Ortsteil Goldschau ist Mittwoch ein neuer Funkmast offiziell eingeweiht worden. Laut Unternehmen sorgt er ab sofort für durchgehende digitale Vernetzung.

Das Unternehmen hatte laut einer Mitteilung am 1. Oktober in Jena einen neuen bundesweiten Ausbauimpuls angekündigt – der mit dem neuen Mobilfunkstandort in Osterfeld bereits Wirkung zeige. Der Telekommunikationsanbieter werde seinen Netzausbau bundesweit – insbesondere in ländlichen Regionen – deutlich beschleunigen, heißt es. Damit unterstreiche o2 Telefónica den eigenen Anspruch, führend im Netzausbau zu sein und die digitale Infrastruktur in Deutschland entscheidend voranzubringen.

„Mit dem Start dieses neuen Mobilfunkstandorts setzen wir ein Zeichen für mehr Digitalisierung in Sachsen-Anhalt. Unser Netzausbau wird sich in den kommenden zwei Jahren deutlich beschleunigen. Wir zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen – für die Menschen, die hier leben und arbeiten, und für die Unternehmen, die auf eine stabile digitale Infrastruktur angewiesen sind“, wird Matthias Sauder, Netzverantwortlicher im Unternehmen, in der Mitteilung zitiert.

Bernd Schlömer, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt, sagte, dass neben dem 5G-Ausbau auch im Auge behalten werden müsse, dass die noch verbliebenen „echten“ Funklöcher geschlossen werden müssen. Die Menschen würden zu Recht überall unterbrechungsfreien Empfang erwarten.

Die stellvertretende Landrätin des Burgenlandkreises Ariane Körner stellte fest, dass die Mobilfunkqualität in und um Goldschau noch oft zu wünschen übrig lasse – wer hier unterwegs sei und telefonieren wolle, gerate immer wieder in das eine oder andere Funkloch. Umso erfreulicher sei es, dass der freigegebene Funkmast nun dazu beitrage, einen weiteren weißen Fleck zu beseitigen. Das Bauordnungsamt des Kreises habe den Bau des Mastes genehmigt.