Zeitz/MZ - Der Zeitzer Bahnhof gehörte zum Tag des offenen Denkmals zu den Publikumsmagneten. So kamen in diesem Jahr rund 80 Gäste und besichtigen das imposante Gebäude. 1915 wurde das Hauptgebäude eröffnet. „Das Interesse am Bahnhof ist weiter ungebrochen, auch wenn wir zur Baustellenführung schon mal um die 400 Gäste hatten, bin ich mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Jörg Meinecke. Der Sachgebietsleiter für Gebäude- und Flächenmanagement im Zeitzer Rathaus übernahm die Führungen, zeigte zum Beispiel die sanierte Wartehalle und die neuen Büros der Stabsstelle Strukturwandel. „Ich komme jedes Jahr zum Denkmaltag in den Bahnhof und jedes Mal freue ich mich über den Baufortschritt“, sagt Christine Strüpling, die selbst Führungen im Schlosspark durchführt.