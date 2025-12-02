Zwischen Pegau und dem Braunkohle-Tagebau steht ein neuer Aussichtsturm. Vor zehn Jahren reifte die Idee für das Wahrzeichen. Was es mit dem Dorf Stöntzsch zu tun hat.

Vom neuen Aussichtsturm Stöntzsch bei Pegau schweift der Blick in Richtung Tagebau Profen. Hinter dem grünen Feld beginnt er.

Pegau/MZ. - 32 Meter in den Himmel ragt der neue Aussichtsturm in Pegau. Von oben liegt der Tagebau Profen in Richtung Westen scheinbar in greifbarer Nähe, die alte Dorfstraße von Stöntzsch führt einmal zum neuen Schwarzauer See und da drehen sich schon die Windräder. In entgegengesetzter Richtung sieht man die Kleinstadt Pegau und die Weiße Elster mit dem Floßgraben. Die Silhouette von Leipzig mit Uni-Riesen und Völkerschlachtdenkmal erkennt man von oben gut beim Blick in Richtung Norden. Mehr als 100 Gäste wollten sich die Eröffnung nicht entgehen lassen und kamen am Freitag zur neuen Sehenswürdigkeit.