Neuer Audioguide im Herrmannschacht feiert Premiere

Zeitz/MZ - Es ist eine neue Stimme im Revier und aus dem Revier. Hören können sie Besucher im Museum Herrmannschacht und im Umfeld. Unter dem Motto „Stimmen im Revier“ fand die feierliche Premiere mit allen Akteuren, mit Führungen und einem Konzert zum Abschluss statt. Die „Stimme im Revier“, die vom Audioguide der Brikettfabrik Herrmannschacht an insgesamt 24 Stationen, von denen einige noch wegen Bauarbeiten fehlen, zu hören ist, stammt von dem erfolgreichen Schauspieler und Musiker Peter Schneider, der unter anderem jüngst als Kommissar im neuen Polizeiruf aus Halle zu sehen war.

In einer kleinen Talkrunde stellten sich die Akteure vor. (Foto: Angelika Andräs)

Akustische Reise

Der vom Verein Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark initiierte und mit Unterstützern und Helfern, wie der Designagentur Transmedial und der Kulturstiftung Hohenmölsen, in der Recarbo-Erlebnisregion Zeitz-Hohenmölsen umgesetzte Audioguide wird von nun an Besuchern eine akustische Reise durch das Industriedenkmal bieten. Man muss lediglich an den einzelnen Stationen den QR-Code scannen und schon startet der moderne Museumsführer. Der ist übrigens nicht nur eine neue Stimme im und aus dem Revier, sondern ein wichtiger Schritt in die touristische Entwicklung und Vermarktung der unmittelbaren Kohleregion im Strukturwandel. Und zwar der gesamten um Tourismus bemühten Region zwischen Zeitz und Hohenmölsen.

Am Abend spielten die Saitlinge mit Peter Schneider. (Foto: Romy Säring)

Gemeinsam agieren

Wie Ulrike Kalteich, Leiterin der Geschäftsstelle der Kulturstiftung Hohenmölsen, in der Runde erzählte, gehe es darum, dass sich die einzelnen kulturhistorisch und industriegeschichtlich interessanten Standorte der Kohleregion Zeitz-Hohenmölsen nicht jeder für sich abstrampeln, sondern zusammentun und gemeinsam agieren. Ein Ergebnis ist eine ansprechende Internetseite für die Recarbo-Region im Revier. Hier gibt es übersichtlich und gebündelt alle Informationen zur Kulturstiftung, zur Brikettfabrik Herrmannschacht, zum Bergbaumuseum Deuben, zum Erholungspark Mondsee, zu den Wandelgängen am Mondsee und natürlich zum Recarbo-Radweg und der Sommerakademie. Zusammengefunden hat man sich auch bei „kreativen Treffen“ in der Zeitzer Designagentur Transmedial. Ihr Chef Hoang Huy Tran gab dann auch Erläuterungen zum gemeinsamen Internetauftritt und dem Audioguide. Ein solcher wird zum ersten Mal in Zeitz für Führungen eingesetzt und wurde natürlich gleich ausprobiert.

Hoang Huy Tran erläuterte Audioguide und Webside. (Foto: A. Andräs)

Die Mitwirkenden bei diesem wichtigen (Fort)-Schritt für den Herrmannschacht stellte Sebastian Nicolai, Vorsitzender des Vereins Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark, in einer kleinen Talkrunde vor. Nach den Führungen spielten am Abend das Duo Mates und die Band Saitlinge&Singers zum Abschluss eines gelungenen Tages.