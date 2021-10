Neue Wege in die Zukunft „Stadt der Zukunft Zeitz“ - bald kommt das Projektbüro

Zeitz/MZ - Vom 1. Oktober an und bis zum 31. Mai 2025 soll das Projektbüro „Stadt der Zukunft Zeitz“ mit fünf Mitarbeitern die Stadt Zeitz sowie Projektträger bei der Entwicklung, Realisierung und Kommunikation von „beispielgebenden Projekten zur wirtschaftlichen Neuausrichtung der Stadt Zeitz im Rahmen des nachhaltigen Strukturwandels im mitteldeutschen Revier“ unterstützen. Auf Grundlage einer europaweiten Ausschreibung ging der Zuschlag dafür an den Bieter Saleg, das ist die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Magdeburg. Natürlich werden die fünf Mitarbeiter für die nächsten Jahre hier vor Ort sein.

Gefördert wird das Projekt, wie Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der Sitzung des Stadtrates noch einmal erläuterte, über die Stark-Förderrichtlinie. Das Förderprogramm Stark bezieht seinen Namen aus der Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlkraftwerkstandorten“. Eben diese Veränderungen im Revier, die Transformation soll gefördert werden. Das bezieht sich auf Projekte in vielen Bereichen, die „einen Beitrag leisten, die Wirtschaftsstruktur in den Kohleregionen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zu gestalten“, wie es vom Land Sachsen-Anhalt heißt.

Kommunikation und Beteiligungsprozesse

Entsprechend sehen auch Aufgaben des Projektbüros „Stadt der Zukunft“ aus: Es soll zuständig sein für Kommunikation und Beteiligungsprozesse im Strukturwandel, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Entwicklung und Betreuung von Projekten durch Bereitstellung eigener und externer Kapazitäten für Planung und Fachberatung. Auch das Fördermittelmanagement, sprich Klärung der Projektfinanzierung und Fördermöglichkeiten, Erstellung von Förderanträgen, Unterstützung der Zuwendungsempfänger, gehört dazu. Wie Thieme ausführte, stehen auch die Entwicklung und Fortschreibung des Masterplans für Maßnahmen und Projekte, die die wirtschaftlich nachhaltige, ressourcenschonende und klimaneutrale Neuausrichtung der Stadt Zeitz befördern und Wettbewerbsverfahren bei der Suche nach den besten Lösungsansätzen auf der Aufgabenliste. Werkstätten und Seminaren sollen für Ideenfindung und Wissenstransfer gemeinsam mit Hochschulen durchgeführt und die Stadt Zeitz beim Aufbau von dauerhaften Trägerstrukturen im Bereich der Tourismuswirtschaft und des Kulturtourismus unterstützt werden.

Das Projektbüro soll voraussichtlich ab Januar 2022 in die Büroräume des Coworking- Spaces am Roßmarkt/Ecke Kramerstraße in Zeitz einziehen. Übergangsweise ist das Projektbüro in Büroräumen in der Brüderstraße zu finden.