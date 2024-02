Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ. - Gute Nachrichten aus der Sekundarschule in Reuden: „In den letzten Jahren hat kein Schüler unserer Einrichtung die Einrichtung ohne einen Schulabschluss verlassen“, da ist sich die neue Schulleitung einig. Da stemmt sich die Bildungsstätte gegen den bundesweiten Trend: Denn laut Bertelsmann-Stiftung verließen 2021 rund 47.500 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. In wenigen Wochen beginnen die neuen Abschlussprüfungen und Reuden ist dafür gut aufgestellt. „Bei den Prüfungen in Mathematik lagen die Ergebnisse im letzten Jahr über dem landesweiten Durchschnitt“, sagt Dirk Zschornak. Er ist der neue Schulleiter, unterrichtet Mathematik und Physik. Seit August 2023 ist er in Reuden, hatte also mit den guten Mathe-Prüfungen im vergangenen Jahr noch nichts zu tun. Doch er ist ein erfahrener Lehrer, ist seit 1997 im Schuldienst, war zum Beispiel in Bad Dürrenberg Lehrer für produktives Lernen und seit 2020 zuletzt Schulleiter in Leuna im Saalekreis.