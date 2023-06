In der Gemeinde Elsteraue gibt es eine neue Rettungswache. Von Draschwitz aus soll in Zukunft schnell geholfen werden, sagt Burgenlandkreis-Landrat Götz Ulrich.

Neue Rettungswache in Draschwitz

Draschwitz/MZ - In der Gemeinde Elsteraue, gleich neben der ehemaligen Schule in Draschwitz, wurde am Freitagnachmittag eine neue Rettungswache eingeweiht. Landrat Götz Ulrich (CDU, Bildmitte) gab damit den Startschuss für das Pilotprojekt Gemeindenotfallsanitäter im Burgenlandkreis. „Wir hoffen, dass durch die Bereitstellung eines gut ausgestatteten Rettungstransportwagens manches nicht notwendige Ausrücken des Rettungdienstes verhindert werden kann und wir schnellere Hilfen leisten können“, sagt Ulrich.

Im Vorfeld hatten sieben Notfallsanitäter eine Zusatzqualifizierung gemacht. Zu denen gehört auch Andreas Zwietz (l.) aus Etzoldshain, der am Freitag zur Einweihung sein Zertifikat erhielt. Die neue Rettungswache wird von DRK und Malteser gemeinsam betrieben und soll täglich rund um die Uhr besetzt sein. Die Alarmierung erfolgt über die Rettungsleitstelle des Landkreises. Dort muss blitzschnell entschieden werden, welche Kräfte zum Einsatz kommen.