Zeitz/MZ - Zeitz erwacht zu buntem Leben. Wer sich am Wochenende auf zum ersten Kunst Fest machte, konnte viel erfahren, anschauen und hören. „Zeitz ist eine überraschend schöne Stadt“, sagt Marie Kather. Freunde von ihr wohnen seit einiger Zeit auf Kloster Posa. Über sie kam Kather nach Zeitz und lebt jetzt hier. Die 32-Jährige hat Kunstpädagogik in Leipzig und Kunsttherapeutin in Berlin studiert. Heute arbeitet sie als Therapeutin im SRH Klinikum. In der Wendischen Straße zeigt Kather ein großformatiges Bild von gewaltiger Naturschönheit in Island. „Schon mein Großvater war Maler und hat mir die Leidenschaft zur Malerei in die Wiege gelegt“, erzählt sie in der Galerie. Vor mehr als einem Jahr hat sie sich der kleinen Zeitzer Kunstszene angeschlossen und im Frühjahr 2022 wurde der Kunstverein Zeitz gegründet.