Neue Führungsspitze

Seit einem Jahr ist Marco Schmeißer Gemeindewehrleiter in der Elsteraue. Welche Probleme in der Corona-Zeit aufgetreten sind.

Massnitz/MZ - Weihnachten 2021: Während viele im Kreise ihrer Familien Kaffee trinken, gehen in der Gemeinde Elsteraue die Sirenen. Ein schwerer Unfall am Sonntagnachmittag und über 30 ehrenamtliche Feuerwehrleute werden zum Einsatz gerufen. Mittendrin Marco Schmeißer aus Döbitzschen und Patrick Roscher aus Maßnitz. Die beiden Männer übernahmen am 1. Januar 2021 die Leitung der Feuerwehren in der Gemeinde Elsteraue. Schmeißer ist seit einem Jahr Gemeindewehrleiter, der 37-jährige Roscher sein Stellvertreter und vor allem für den Bereich Ausbildung zuständig.

„Jeder Einsatz mit verletzten Personen geht einem doch sehr nah“, sagt Schmeißer. „Man darf von den Ereignissen nicht zu viel mit nach Hause nehmen, doch das gelingt nicht immer.“ Sein schlimmstes Erlebnis war es, vor etwa zwei Jahren einen Jugendlichen zu suchen und am Ende tot aufzufinden. Das habe alle am Einsatz Beteiligten sehr lange emotional beschäftigt und ein ganzes Dorf in Atem gehalten. Halt gibt dem 44-Jährigen in solchen Fällen seine Familie, also seine Frau und seine beiden Kinder. Übrigens sind alle ebenfalls bei der Feuerwehr.

Marco Schmeißer stammt aus Thüringen und war schon ewig bei der Feuerwehr. Seit 1996 leitete er die Jugendfeuerwehr in Gera, war Gruppenführer und seit 1998 stellvertretender Ortswehrleiter Gera-Steinbrücken. Über die Feuerwehr lernte er seine heutige Frau kennen. Diese stammt aus Maßnitz und so zog der junge Mann aus Thüringen im Jahr 2004 nach Maßnitz. Hier wohnt ebenfalls Patrick Roscher, der seit Kindheitstagen durch seine Eltern mit der Feuerwehr verbunden war. „Ich bin ein typisches Maßnitzer Gewächs, war seit 1994 in der Jugendfeuerwehr und seit 2002 in der Einsatzabteilung“. Bis heute ist Roscher auch Leiter der Ortswehr Maßnitz in der Gemeinde Elsteraue. So kennen sich die beiden Männer seit Jahren.

Rund 220 Mitglieder zählen die zehn Ortswehren in der Elteraue. Doch Corona hat auch das gesellschaftliche Leben in der Feuerwehr ausgebremst. „In der Ausbildung ist viel ausgefallen, manches Mal fuhren wir mit einem mulmigen Gefühl zum Einsatz“, sagt Roscher. So war zum Beispiel die gesetzliche Wiederholungsübung für Atemschutzgeräteträger immer wieder verschoben worden. Und auch an der Feuerwehrschule Heyrothsberge fielen Lehrgänge für die Qualifizierung aus. In der Elsteraue entschied man sich schließlich, in der Ausbildung die 3G-Regel anzuwenden. „Aber wenn wir zu einem Einsatz gerufen werden, können wir nicht noch vorher einen Corona-Test machen“, sagt der 37-Jährige. Denn im Ernstfall zähle jede Minute. Im neuen Jahr soll vor allem der Ausbildungsstand von Führungskräften vorangebracht werden, denn man brauche neue Truppführer.

Ein großes Thema ist die Gewinnung von Mitgliedern. „Jeder Kamerad soll dabei in seinem Umfeld gezielt Freunde und Bekannte ansprechen, nur so kann man langfristig neue Leute gewinnen“, sagt Marco Schmeißer. Auch in den Kinderfeuerwehren sei immer Nachwuchs willkommen. Hier schließt sich der Kreis zur eigenen Familie. Die Frau des Gemeindewehrleiters ist Kinderwart in Tröglitz und kümmert sich hier um den Nachwuchs. Die Feuerwehr ist eben eine große Familie und jeder steht für jeden ein.