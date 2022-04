Neue Flaute in Gaststätten in Zeitz und Umgebung

Zeitz/MZ - Die wirtschaftliche Lage in der Gastronomie spitzt sich im Süden von Sachsen-Anhalt zu. „Seit Einführung der 2G-Regel hat unsere Branche einen Umsatzeinbruch von etwa 40 bis 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 zu verzeichnen“, sagt Michael Schmidt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Sachsen-Anhalt. „Dabei ist der Burgenlandkreis der einzige Kreis, wo die Verwaltung die Durchführung von Firmen-Weihnachtsfeiern verboten hat, Geburtstagsfeiern und Hochzeiten waren aber zur gleichen Zeit erlaubt“, sagt Schmidt. Die Lage sei skurril und für viele kaum noch nachvollziehbar. So wurde manche Weihnachtsfeier aus dem Burgenlandkreis an die Seen in benachbarten Kreisen verlegt.