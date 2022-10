Neue Decke für Pölziger Straße in Heuckewalde

Arbeit hat kurzfristig in dieser Woche begonnen.

Die Pölziger Straße in Heuckewalde - eine Huckelpiste

Heuckewalde/MZ - Die Holperstrecke durch Heuckewalde wird spätestens Ende dieser Woche Geschichte sein. Denn seit Montag bekommt die Pölziger Straße eine neue Schwarzdecke. Dazu wird die Hauptstraße für die Zeit der Arbeiten komplett gesperrt. Zunächst wurde bereits die alte Decke abgefräst, ehe dann eine neue Oberfläche aufgelegt wird. Die Kosten sind nicht bekannt.

„Das ist ein großer Gewinn für den Ort. Denn auch für Pkw war die Durchfahrt aufgrund der unzähligen Schlaglöcher und Unebenheiten eine einzige Zumutung“, freut sich Gutenborns Bürgermeister Stefan Leier (CDU). Für Lkw ist die Ortsdurchfahrt schon seit geraumer Zeit gesperrt. Ein grundhafter Ausbau der Pölziger Straße ist dagegen nicht in Sicht. Dafür hatte Leier jahrelang gekämpft, am Ende scheiterte das aber an den immens hohen Kosten für die Nebenanlagen wie Gehwege oder Begrenzungen, die die Gemeinde nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge allein hätte tragen müssen. Über die Maßnahme ist selbst die Gemeinde Gutenborn von der Landesstraßenbaubehörde im Vorfeld nicht informiert worden.