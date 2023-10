Gedenkstätte KZ Außenlager Wille auf dem Weg zur Digitalisierung. Über 80.000 Euro Fördermittel wurden in neue Technik und die Digitalisierung der Dokumente investiert. Was man jetzt erleben kann.

Rund 5.600 Zeitdokumente der Gedenkstätte Rehmsdorf wurden digitalisiert und sind jetzt auf dem Monitor in der Ausstellung abrufbar.

Rehmsdorf/MZ. - Eine neue Zeit ist für die KZ-Gedenkstätte Außenlager Wille in Rehmsdorf angebrochen. Drei Pultbildschirme und zwei Monitore stehen zur zeitgemäßen Präsentation historischer Erkenntnisse in der Baracke der Gedenkstätte und im Museum im Bürgerhaus zur Verfügung. Diese „Gedenkstätte digital“ wurde am Sonntag feierlich eingeweiht.